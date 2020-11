Rebel Wilson magoou-se enquanto tirava fotografias "escaldantes" com os amigos na praia, na passada sexta-feira.

A estrela de 'Pitch Perfect' revelou nas stories da sua página de Instagram que ficou "magoada" com arranhões e hematomas no último dia das férias no México.

"Ok, pessoal, houve um pequeno incidente", disse Wilson, de 40 anos, aos seguidores.

“Estamos aqui no México e tiramos fotos escaldantes na praia. Infelizmente, enquanto fazíamos isso, a bolsa da Nicole caiu ao oceano. Tinha o passaporte dela, que ela está a secar neste momento", explicou, mostrando de seguida os hematomas com que ficou no corpo.

"Basicamente, o meu seio esquerdo sofreu a maior parte do impacto e vai ficar muito inchado e com hematomas", acrescentou, referindo que também ficou com arranhões na barriga depois de ter "batido contra uma pedra".

"Então, malta, fica o aviso. Quando estiverem a tirar fotografias escaldantes tenham cuidado porque as ondas podem apanhar-vos. Esteja seguro no oceano", disse ainda.

