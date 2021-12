Parece que Rebel Wilson encontrou novamente o amor. Segundo a imprensa internacional, a atriz, de 41 anos, estará a namorar com o tenista Matt Reid.

Os rumores do alegado romance começaram na passada semana quando ambos foram vistos num café em Sidney, Austrália.

Testemunhas revelaram ao Daily Mail que os dois estavam bastante animados enquanto partilhavam uma refeição.

Apesar de ainda não ter assumido o romance publicamente, a artista deixou a seguinte mensagem no Instagram no dia 18 de dezembro: "Quem me dera que estivesses embrulhado e debaixo da minha árvore de Natal".

