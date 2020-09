Rebeca prepara-se para subir ao altar com o companheiro de longa data, o empresário de restauração Élio Gomes. No passado domingo, durante a emissão do 'Somos Portugal', da TVI, a artista foi surpreendida com o pedido de casamento.

Mais tarde, foi através das redes sociais que deu eco a esta grande novidade, com uma série de partilhas alusivas ao tema.

Mãe de Rubim, de 11 anos, a artista, de 41 anos, já havia confidenciado que o sonho de trocar alianças sempre esteve presente.

