Fernando Gómez-Acebo, o filho mais novo da infanta Pilar, tia de Felipe VI, morreu aos 49 anos.

Gómez-Acebo era o quinto filho de Pilar - irmã do rei emérito Juan Carlos - e de Luis Gómez-Acebo. Segundo a imprensa espanhola, este lutava contra sérios problemas respiratórios.

Depois de na pandemia ter contraído Covid-19, o que piorou o seu estado de saúde, nos últimos meses viu a sua situação a agravar-se ainda mais na sequência de uma gripe A, o que o levou a ficar hospitalizado nos últimos dias.

Nascido em Madrid, em 1974, Fernando sempre manteve uma relação próxima com os tios e com os primos: Felipe VI e as infantas Elena e Cristina.

Ficou conhecido por frequentar a noite de Palma de Maiorca, onde se casou em 2007 com Mónica Martín Luque, de quem se divorciou quatro anos depois. Em 2016 casaria novamente com a multimilionária Nadia Halamandari.

Este é segundo óbito a registar no seio das famílias reais num espaço de uma semana. Recorde-se que esta sexta-feira, 1 de março, foram reveladas as causas da morte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, que perdeu a vida no passado domingo, 25 de fevereiro.

