Apesar de já estar separada de Kanye West, Kim Kardashian ainda se encontra em pleno processo de divórcio do rapper. Contudo, isto não impede que a socialite venha a ser notada por homens que a pretendem conquistar.

Uma fonte revelou ao Page Six que a empresária tem sido cortejada por diversos indivíduos e que propostas não lhe têm faltado.

"As pessoas estão a aproximar-se através de amigos em comum e de pessoas com quem ela trabalha de forma a juntá-la com toda a gente, desde membros da realeza, a atores, a atletas e bilionários", informou. "Também lhe têm enviado mensagens pelo Instagram", notou.

Embora convites não faltem, a publicação afirma que neste momento Kim não se encontra à procura de ninguém, preferindo que as coisas aconteçam "naturalmente".

"As qualidades mais importantes para ela é alguém que valorize a família, que seja um apoio, divertido, romântico, que desfrute das pequenas coisas e que seja trabalhador", disse ainda a fonte, recordando que a Kardashian tem quatro filhos (North, de sete anos, Chicago, de três, Saint, de cinco, e Psalm, de um).

