Depois de Eduardo Madeira ter reagido ao vídeo de António Costa a dançar com a artista Janeth Mulapha durante a visita a Moçambique, foi a vez de Jorge Corrula e António Raminhos também se manifestarem.

"Bom dia... tanta coisa para falar neste vídeo. Podemos começar pelo desconforto do António Costa, que está com aquele ar de 'ahhh, vou ter de fazer isto e não sei...', provavelmente o mesmo que ele diz quando enfrenta uma crise no país", começou por dizer António Raminhos.

"Depois a senhora. Suponho que seja uma artista de renome e tudo faria sentido visto de início, mas assim... com um martelo na mão e um pé descalço dá a ideia de que foi uma briga de casal em que o António Costa disse:

- Esse quadro não fica bem nessa parede.

- Fica sim, deixa de coisas!

- Olha que passam canos aí...

- Cala-te! Nunca fazes nada em casa! É como na política... pedi-te para pregares o prego e abriste um concurso público e disseste que até ao fim de legislatura isso iria ser feito.

E depois atirou-lhe o sapato, para não lhe mandar com o martelo e como qualquer bom casal a discussão deu tesão e estavam agora no ritual pré-acasalamento", escreveu ainda.

Já Jorge Corrula disse, também na brincadeira: "Dra. Martelada Temida irá em breve tomar posse no Ministério da Saúde do Primeiro Ministro".