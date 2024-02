A casa do 'Big Brother - Desafio Final' despediu-se ontem de mais uma concorrente. Patrícia Silva, de forma nada inesperada, decidiu desistir do programa, tornando-se dessa forma a sexta pessoa a abandonar o reality show por vontade própria.

Patrícia não reagiu de forma positiva à entrada de Érica Silva na 'casa mais vigiada do país' e as duas tiveram mesmo uma intensa discussão durante a passada sexta-feira.

Já ao final da noite, durante a emissão do 'Extra', Patrícia anunciou aos colegas a sua decisão, deixando alguns deles em lágrimas.

Quem reagiu de forma fria e nada emocional foi Érica. A veterana dos reality shows permaneceu sentada no sofá da sala e, enquanto se ria, parecia contar com os dedos o número de vezes que Patrícia desistiu do programa - recorde-se que na edição anterior, Patrícia tomou esta mesma decisão numa fase já avançada do jogo.

Importa lembrar que do 'Big Brother - Desafio Final' também desistiram Jéssica Galhofas, Jandira Dias, Francisco Monteiro, Miguel Vicente e Joana Taful.

Veja aqui o vídeo da reação de Érica.

