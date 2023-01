Raquel Tavares desistiu da sua carreira na música para abraçar novos desafios, sendo que a televisão se assumiu como o principal. Contudo, quando tal aconteceu, a apresentadora teve de enfrentar muitas críticas, sobretudo nas redes sociais.

"Houve uma altura em que foste acusada de estares constantemente a atropelar-me, a falar por cima, que não me deixavas falar", disse Débora, explicando na verdade o que se passou.

"Acho que todas as mulheres depois de terem os bebés, e antes um bocadinho, ficamos lentas, parece que o raciocínio é difícil. Assumi isso, que estava com alguma dificuldade. Pedi ajuda. 'Quando vocês virem que eu estou aflita, falem' e foi isso que aconteceu", revela.

Comentando o assunto, Raquel afirmou: "Foi uma altura muito desafiante, foi um ano e muito a levar tareia. O João Paulo [Sousa] disse-me uma coisa que me ajudou profundamente. Um dia tínhamos saído do 'Olhá SIC' e porque eu ri, uma coisa deste género, foram ataques... De tal maneira que eu questionei a minha continuidade no programa. Numa altura em que só precisava de colo e ajuda, eu fui muito mal tratada.

O João Paulo disse-me: "Estas pessoas que te agridem, tens algum problema com elas?'. E eu disse 'não'. 'Uma pessoa que tem um problema liga. Elas têm o teu número de telefone?'. Eu disse que 'não'. 'Então elas não te conhecem e se não te conhecem não podem ter um problema contigo'. Percebi que independentemente das pessoas estarem equivocadas sobre as minhas decisões, três anos depois, por estas pessoas eu tenho compaixão. Ninguém que está feliz, que está bem, gasta o seu tempo e a sua energia a mal tratar os outros que ainda por cima não conhece", notou Raquel.

"Em última análise sinto-me orgulhosa do caminho que fiz e em estar em televisão", completa.

Veja o momento.

Leia Também: "Eu não estou bem". Em lágrimas, Débora Monteiro lembra depressão