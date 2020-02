Foi com uma emotiva conversa com Cristina Ferreira, no passado mês de janeiro, que Raquel Tavares anunciou o fim da carreira de fadista. A artista confessou que queria viver outros desafios profissionais e atualmente tem-se dedicado ao mundo da representação.

Um dos trabalhos que surgiram foi na série 'Patrulha da Noite', na RTP, papel que destacou de novo na sua página do Instagram.

Ao partilhar uma fotografia que foi tirada durante as gravações do formato, Raquel não deixou de lado o humor.

"No dia em que fui a casting para o NCIS. Não estava nos meus dias... confesso. E o meu inglês também não era o melhor. Acabaram por escolher a Daniela Ruah. Achei justo", escreveu, na brincadeira.

Recorde-se que também já foi anunciado que Raquel irá fazer parte do elenco da próxima temporada da série 'Golpe de Sorte', da SIC.

