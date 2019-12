Raquel Tavares viveu um grande amor ao lado de Xande de Pilares. Apesar da relação amorosa ter chegado ao fim, a amizade manteve-se até aos dias de hoje, como a fadista portuguesa fez questão de destacar nas rede sociais. Isto porque o cantor brasileiro completou mais um ano de vida esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, data que foi assinalada na conta do Instagram de Raquel.

"Hoje é o dia dele. Não deixa de ser curioso o facto de ter nascido no dia em que boa parte do mundo celebra o nascimento de um homem que terá sido bom e que mudou toda a história da humanidade. O Alexandre é provavelmente o melhor homem que conheço e mudou toda a história da minha vida. Fez-me feliz como ninguém. Fez de mim uma pessoa melhor. Ensinou-me que saber mudar, é sinónimo de sabedoria e humildade. Fez-me acreditar no amor. Aquele que sobrevive a tudo e que será sempre amor, ainda que possa ganhar outra forma. Mas é definitivamente amor", começou por escrever na rede social, recordando o romance que viveu ao lado de Xande de Pilares.

"Além de me proporcionar a maravilhosa sensação de saber que há uma pessoa neste mundo que faria tudo por mim. Tudo. E claro que é a mais bonita história da minha vida. Aquela que me faz sentir uma privilegiada, num mundo supérfluo e digital em que 'viver' não está ao alcance de todos. Lamento muitas vezes não o ter por perto... Especialmente quando me sinto na mais profunda solidão, porque sei que ele jamais me deixaria chegar a esse ponto. Ele é vida, é um guerreiro e um sobrevivente. É sábio. É música. É a personificação do Rio de Janeiro, do samba e do Carnaval. Metade do meu coração vive com ele. No morro, no Salgueiro, na roda, na avenida, na bateria, no seu cavaco... Essa minha metade é plenamente feliz. Vou ser-lhe grata e amá-lo por toda a minha vida. Parabéns Alexandre. Te amo", rematou.

Leia Também: Raquel Tavares recorda Beatriz da Conceição. "Faz-me tanta falta"