"O meu melhor amigo faz anos hoje. E estamos juntos! A assistir a um incrível pôr-do-sol algures no mundo", foi desta forma que Raquel Tavares deu início a uma bonita declaração de amizade que dedicou a Rubinho Correia.

"E é só isto. Agora, em vez de estar aqui a perder tempo com textos profundos e declarações on-line (mas que tinha mesmo que fazer senão ele não me perdoava), vou agarrar-me a ele e esmagá-lo com beijos e mimos! Amo-te muito, meu Binho", termina a fadista e apresentadora de televisão na legenda de uma imagem onde posa, precisamente, ao lado do amigo.

Rubinho Correia, recorde-se, é amigo de muitas outras personalidades conhecidas do grande público, tais como Sofia Ribeiro, Isabel Silva, Nuno Eiró ou Pedro Teixeira.

