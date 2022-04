Raquel Strada está no Brasil e não faltou às celebrações do Carnaval no país, como fez questão de mostrar aos seguidores.

Na sua página de Instagram, partilhou algumas imagens captadas durante as comemorações e agradeceu ao ator Ricardo Pereira e à sua mulher, Francisca, que têm vivido entre o Brasil e Portugal.

"Obrigada, meus amores, foi incrível! Sentir esta alegria de novo, ao lado de pessoas que amamos… não tem palavras", escreveu Raquel Strada na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

