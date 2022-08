Raquel Strada viajou até Ibiza onde deverá passar umas férias. Na sua conta de Instagram, a influencer revelou-se espantada com a beleza do hotel no qual se encontra hospedada.

"Não preciso de palavras para descrever este sítio", referiu na legenda de uma publicação na qual partilha diversas imagens do espaço.

A vista, bem como a decoração, deixaram os seguidores de Raquel igualmente fascinados.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Raquel Strada para Marta Gil: "A que mais pressa tem de viver"