Este sábado, dia 7, Raquel Strada está de parabéns! A influencer completa 38 anos de vida, data sobre a qual falou na sua conta de Instagram, notando que este ano os festejos acabam por ser diferentes.

"38!? Quase que não acredito que a vida passa tão rápido. Mas dizem que só sentimos isso quando a estamos a viver 'à séria'. Embora este seja um ano diferente, sem celebrações, sem festas, é um ano em que estamos todos aprender a dar valor e a estimar o outro. Isso deixa-me feliz. Deixa-me feliz, estar hoje a celebrar nos braços do meu marido", notou, mostrando-se grata apesar de tudo.

"Deixa-me feliz o cuidado que os meus amigos tiveram, embora não estando comigo fisicamente. Deixa-me feliz, o cuidado que tiveram com todas as surpresas e carinho que me proporcionaram. Deixam-me feliz estes balões que a minha mãe me deixou lá em casa hoje de manhã, porque não pode estar comigo. Não era a foto que eu ia colocar... Acho que pela primeira vez até nem ia postar nada. Mas estes são os balões que a minha mãe foi lá deixar no dia anterior. Por isso Parabéns à minha mãe e já agora a mim", terminou.

A propósito da data, preparamos uma galeria onde recordamos alguns dos visuais de Raquel Strada, que nunca deixam de surpreender.

