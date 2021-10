NiNils 'Einar' Gronberg, um conhecido rapper sueco, foi morto a tiro esta quinta-feira, 21 de outubro, em Estocolmo, noticia a imprensa internacional.

O jovem artista tinha apenas 19 anos e há suspeitas de que a morte esteja relacionada com uma disputa de gangues, conforme revelaram as autoridades.

Sabe-se também que o rapper teve morte imediata.

"Uma vida jovem foi extinguida, e percebo que ele tinha um grande significado para muitos jovens. É trágico", disse o primeiro ministro Stefan Lofven aos media locais.

Ainda não foram feitas quaisquer detenções na sequência do crime, mas de acordo com a Associated Press já há dois suspeitos.

Leia Também: Acidente de Alec Baldwin lembra trágica morte de filho de Bruce Lee