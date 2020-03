Soulja Boy viu o seu investimento numa empresa de sabão a subir perante o surto do novo coronavírus.

O rapper, de 29 anos, e o seu agente, Miami Mike, investiram recentemente num empresa que fabrica sabão, Soap Shop, e os lucros da loja triplicaram devido à crise de saúde global, como informa o TMZ.

As vendas de sabonetes e detergentes dispararam à medida que as pessoas se foram preocupando e adotado as várias medidas de prevenção da propagação do vírus.

A empresa já não vende apenas 100 garrafas de produtos de limpeza por mês, mas sim mais de três mil.

Leia Também: Programas dos EUA arrancam sem público na próxima semana