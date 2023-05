Cecilio G., rapper espanhol, foi detido depois de agredir um polícia que o chamou a atenção por estar a fazer um grafitti.

O rapper, de origem catalã, encontrava-se em Sevilha quando o agente, fora do horário de serviço, lhe pediu para que parasse de riscar as paredes.

O artista recusou-se, obrigando o agente a identificar-se. Tendo ficado visivelmente nervoso, o rapper acabou por agredir o agente.

Segundo a imprensa espanhola, Cecilio G. terá dado vários socos ao agente, que chegou a cair no chão e a ficar com um corte na testa, para além de mordeduras no braço e dores em diversas partes do corpo. Entretanto, o artista acabou por ser controlado por mais agentes que chegaram ao local.

Recorde-se que este não é o primeiro caso do género que acontece com o rapper. Há algumas semanas, este foi acusado de ter agredido uma candidata do partido de extrema-direita Vox em Lloret de Mar.

