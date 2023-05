Manuel Luís Goucha viajou até Londres, Inglaterra, para cobrir a coroação do rei Carlos III. E depois do trabalho, eis que veio o lazer. O apresentador da TVI decidiu aproveitar a viagem e tirar uns dias de férias de maneira a desfrutar do lado cultural da cidade.

Conforme tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram, os seus dias têm sido de "alimento da alma" que, no caso do comunicador, é sinónimo de arte.

Num vídeo que publicou na rede social, Manuel informou os fãs acerca dos planos para esta segunda-feira: "Hoje vou à Ópera. Esta é a Royal Opera House, ou seja, a casa da ópera aqui na cidade de Londres e hoje vou assistir à ópera Aidi, de Verdi. Vai ser uma noite em grande", diz, visivelmente entusiasmado.

Ora veja:

