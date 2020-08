Ellen DeGeneres vive um do momentos mais difíceis da sua carreira na sequência de inúmeras acusações feitas contra a apresentadora por parte de diversos convidados do seu programa. Estes acusaram-na de ser pouco simpática ao contrário do que transparecia frente às câmaras.

António Raminhos decidiu comentar o assunto brincando com Nuno Markl, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Esta história da Ellen Degeneres afinal ser péssima pessoa levou-me a perder o medo e a contar algo que a maior parte das pessoas desconhece", começa por referir.

"O Nuno Markl é a maior besta que conheço à face da terra. Faz coisas horrorosas. As pessoas não sabem, mas o Markl obriga a empregada a limpar a casa vestida de Princesa Leia e tem de dirigir-se a si como Lord Vader", ironiza.

"Malta... por favor... se souberem mais histórias horrendas do Markl digam aqui... sem medo. E podem taggá-lo também", completa.

Eis a publicação completa!

Leia Também: Raminhos faz nova recolha de alimentos para ajudar colegas do audiovisual