O último domingo foi dia de festa para a família real da Jordânia.

A princesa Rajwa, mulher do príncipe herdeiro Hussein, celebrou o seu 30.º aniversário, uma data que o marido assinalou na sua conta no Instagram com uma nova fotografia oficial da princesa e uma dedicatória.

"Peço ao Todo-Poderoso que continue a abençoar e a nutrir o vínculo entre nós. Feliz aniversário, Rajwa", escreveu, na legenda da foto.