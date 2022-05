A rainha Sofía viajou para Miami e participou nos primeiros compromissos da sua mais recente viagem oficial na mesma altura em que foi tornado público que o rei emérito, Juan Carlos, estaria de regresso a Espanha.

A viagem de Sofía já estava marcada há algum tempo, uma vez que se prende com atividades organizadas pelo Instituto Espanhol Rainha Sofía em Miami - por ocasião do V Centenário da primeira volta ao mundo protagonizada por Fernão de Magalhães e João Sebastião Elcano.

Coincidência, ou não, Don Juan Carlos volta a Espanha já esta quinta-feira, para a sua primeira visita ao país desde agosto de 2020. O antigo rei esteve até aqui exilado em Abu Dhabi após um escândalo financeiro.

Juan Carlos reaparecerá na cidade de Sanxenxo, em Pontevedra, que atualmente realiza o 4.º Circuito da Copa Espanhola de Vela da classe 6mR. Na segunda-feira viajará para Madrid e só aí se encontrará com o filho Felipe, com dona Sofía e com outros membros da realeza. O encontro decorrerá no Palácio de Zarzuela.

