A rainha Sofía regressou das suas tradicionais férias em Maiorca e já retomou a agenda oficial. Esta quarta-feira, 15 de setembro, presidiu à entrega do 56.º Prémio Rainha Sofia de Pintura e Escultura.

A distinção, que corresponde a 10 mil euros, é anualmente entregue à Associação Espanhola de Pintores e Escultores, que abre um concurso acessível a qualquer pessoa.

A entrega do prémio, como é habitual, tomou lugar no Parque do Retiro, no centro de Madrid.

