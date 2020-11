Em novembo de 2008, muitos convidados esperavam dar pessoalmente os parabéns à rainha Sofía pelo 70.º aniversário, mas a mulher do rei Juan Carlos não veio a público. Na altura, foi a filha mais velha, Infanta Elena, que compareceu a um almoço para celebrar a data. "Foi dramático. Ela nem desceu para comer", contou uma fonte, recordando que na época Sofía estava envolvida numa polémica por causa de comentários que fez sobre o casamento homossexual. Doze anos depois, volta a viver uma fase menos boa, como relata a Vanity Fair.

"Há muitos dias em que lhe custa sair da cama", contou a fonte, referindo que se há algo que possa desestabilizar o espírito da rainha são as controvérsias que possam causar a queda da Coroa, "a única coisa em que realmente acredita".

E o último ato que deixou Sofía de rastos foi toda a polémica com a saída de Juan Carlos de Espanha após os escândalos relacionados com Corinna Larsen. De recordar ainda que o rei emérito está a ser investigado por suspeita de corrupção.

Mas não foi sempre assim. Em 1975, quando subiu ao trono, tudo parecia ser um 'mar de rosas'. No entanto, tudo mudou em 1992, quando começaram as especulações do romance de Juan Carlos com Marta Gayá.

Sofía sentiu-se humilhada publicamente e ficou mais distante do marido, tendo entrado em "depressão".

Aos poucos, a rainha espanhola foi assumindo as diferenças entre a vida pública e privada e encontrou o seu caminho. Ainda assim, muitas outras polémicas que chegaram depois, como o divórcio da infanta Elena e Jaime de Marichalar ou a condenação de Iñaki Urdangarin, dificultaram às vezes o seu papel.

Agora volta a estar no centro das atenções, e antes da partida do marido para Abu Dhabi, a rainha emérita voltou a colocar o anel de noivado. Sofía estava convencida - e continua a estar - de que Juan Carlos voltará.

E enquanto acredita no possível regresso do rei, Sofía mantém-se focada com a agenda da família real, e estes são os motivos que a levam a sair da cama.

Leia Também: Rainha Sofía celebra 82 anos. Recorde os seus melhores visuais