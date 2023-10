Nos últimos eventos em que tem marcado presença, a rainha Maxima tem optado por visuais mais minimalistas e discretos, contudo, esta sexta-feira, 20 de outubro, a monarca 'regressou' ao seu estilo colorido, pela qual é conhecida.

Para o terceiro dia na África do Sul, onde se encontra a fazer uma visita, a soberana elegeu um vestido midi, com estampado floral, que conjugou com um turbante vermelho

A título de curiosidade, o vestido é da Maison Natan, assim como os sapatos. Já o acessório de cabeça é da Maison Fabienne Delvigne.

