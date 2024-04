"Vivi um momento e uma surpresa muito especial". Foi com estas palavras que Liliana Aguiar começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde anuncia o noivado.

A viver no Dubai com Francisco Nunes, o filho de ambos (Santiago) e o filho do meio da figura pública, Salvador, o casal prepara-se para dar o nó pela igreja.

"Tudo foi lindo principalmente com a presença dos meus filhotes. Depois deste vídeo imaginem o que se seguiu… Que este dia seja recordado ou até repetido por eles com as suas respetivas noivas. Obrigada Francisco por este dia. Desta vez nada para acrescentar. Só mesmo o sim", escreveu ainda Liliana Aguiar na legenda das imagens que mostrou na rede social.

Na caixa de comentários não tardaram a chegar várias reações, entre elas, uma seguidora disse: "Parabéns. Pensava que já eram casados. Maravilha. Surpresa boa". Perante a mensagem, Liliana Aguiar fez questão de esclarecer: "Somos mas não pela igreja".

Dadas as palavras da celebridade, tudo indica que o casal vai agora dar o nó pela igreja. Novidade que chega depois de uma fase polémica para ambos. Liliana Aguiar e Francisco Nunes, recorde-se, estiveram separados no ano passado e houve até acusações de violência doméstica. No entanto, ambos decidiram dar uma nova oportunidade à relação e mudaram-se depois para o Dubai.

