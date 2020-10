Depois de dias conturbados, marcados pela polémica viagem à Grécia, a rainha Máxima da Holanda decidiu retomar a agenda oficial. Esta quinta-feira, a partir do Palácio Huis ten Bosch, marcou presença numa reunião online para debater os efeitos da pandemia da covid-19.

Esta foi a segunda vez que veio a público depois da onda de críticas. A primeira foi através de um vídeo em que aparece na companhia do marido, rei Guilherme, e juntos fazem um pedido de desculpas público.

As reações controversas deram-se porque no passado dia 16, os reis e as três filhas viajaram para a Grécia para uns dias de descanso, o que contrariou as orientações do governo e das autoridades de saúde holandesas.

Alvos de duras críticas por parte do povo holandês, os monarcas regressaram a casa em menos de 24 horas.

