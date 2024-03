Esta quinta-feira, dia 21 de março, Letizia teve aquele que foi o seu primeiro evento público desde o início da primavera e decidiu eleger um look de acordo com a estação que agora começa.

A rainha de Espanha esteve na VII edição do Prémio Discapnet de Tecnologias Acessíveis, da Fundação ONCE, um evento para o qual optou por uma blusa verde - com a qual deu nas vistas - com mangas compridas abalonadas e dois folhos na parte de cima, uma escolha que surpreendeu, uma vez que a rainha já a tem desde 2018 mas só a usou em público uma única vez.

Para completar, Letizia optou por umas calças flare, em branco - uma tendência desta estação - e sapatos de salto.

