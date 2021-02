Reciclar visuais sempre foi um hábito da rainha Letizia, mas desde que a pandemia causou sérios danos na economia espanhola que a monarca tem evitado estrear peças de vestuário. Contudo, esta quinta-feira abriu uma exceção e deu nas vistas com um novo blazer.

A mulher do rei Felipe VI esteve em reuniões no Palácio da Zarzuela, em Madrid, e estreou um blazer abotoado com padrão xadrez.

Uma peça clássica, ideal para as estações frias, da marca Carolina Herrera, uma das suas favoritas.

Veja abaixo como foi conjugada.

