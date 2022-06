Esta quarta-feira, 15 de junho, os reis de Espanha receberam no Palácio da Zarzuela, nos arredores de Madrid, membros da Fundação do Comité Espanhol dos United World Colleges, a que pertence a UWC Atlantic College, instituição onde estuda a princesa Leonor.

Ao lado do marido, a rainha Letizia destacou-se com um vestido justo, com estampado colorido, que deixou em destaque a sua boa forma física.

Falamos do modelo Enice, da marca Hugo Boss, que a monarca estreou em setembro do ano passado. Veja em detalhe na galeria.

