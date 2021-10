A rainha Letizia esteve esta quarta-feira, dia 6, em San Millán de la Cogolla, em La Rioja, no norte de Espanha, para o encerramento do XV Seminário Internacional de Língua e Jornalismo.

Nesta ocasião, a monarca brilhou com um visual que 'respira' outono. Letizia recuperou um blazer um padrão pata de galo, da marca Uterqüe, que estreou em 2019, e combinou-o com básicos pretos.

Discreta e elegante, a mulher do rei Felipe VI voltou a ser uma inspiração para as admiradoras de um estilo clássico. Veja as imagens na galeria.

