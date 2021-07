A rainha Letizia e a filha mais velha, a princesa das Astúrias, Leonor, foram vacinadas contra a Covid-19 na última sexta-feira, segundo o relato da Casa del Rey.

Letizia dirigiu-se ao Wizink Centerde, em Madrid, no início da tarde. Antes a rainha acompanhou a filha ao centro de vacinação localizado na capital.

A Casa del Rey recordou que os regulamentos em vigor na Comunidade de Madrid estabelecem que os menores de 16 anos que vão viajar para fora para estudar numa escola internacional podem receber a vacina.

Leonor irá completar 16 anos em outubro e vai estudar para o País de Gales, no UWC Atlantic College, em agosto. Nestes casos, recorda La Zarzuela, o regulamento estabelece que o menor deve ser vacinada na companhia do pai, da mãe ou do tutor legar, que foi o que aconteceu.

De lembrar ainda que o rei Filipe VI, de 53 anos, foi vacinado no dia 29 de maio.

