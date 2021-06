A rainha Isabel II ir-se-á encontrar com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, na próxima semana, adiantou o Palácio de Buckihgham.

O encontro está marcado para sábado, dia 13 de junho, no Castelo de Windsor, e coincide com o fim da visita do presidente a Inglaterra a propósito do G7.

Biden será o 12.º presidente norte-americano que Sua Majestade irá conhecer.

