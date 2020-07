Com a chegada da pandemia e com muitas pessoas a obrigarem-se a ficar em casa na sequência do confimamento, há quem recorra à imaginação para ocupar o tempo. Pensando de forma criativa, um menino de sete anos, Timothy Madders, decidiu fazer um jogo de palavras cruzadas cujo tema era a felicidade e de enviá-lo à rainha Isabel II para que esta o resolvesse.

Em entrevista à BBC, Madders afirmou que ficou muito entusiasmado quando recebeu uma resposta da monarca. "Foi muita boa [a carta], foi muito importante e fez-me muito feliz ela ter gostado... ela provavelmente queria manter-se ocupada", afirmou.

Por seu turno, a mãe do menino acrescentou: "Ele enviou-lhe uma carta a dizer o quão triste e sozinha ela devia sentir-se no confinamento... escolheu o tema da felicidade porque queria que aquelas palavras levassem as pessoas a pensarem em coisas alegres que já fizeram".

Uma história que ficará para sempre marcada na memória deste menino...

