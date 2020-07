Foram revelados novos documentos relativos ao processo que neste momento decorre em tribunal o qual foi iniciado por Meghan Markle, neste caso contra o Mail on Sunday. Conforme foi notado pela imprensa internacional, a duquesa de Sussex diz-se ter sentido "desprotegida" pela realeza, sobretudo perante as notícias negativas que foram saindo a seu respeito.

"Acho que a rainha sentir-se-á completamente devastada por isto. Ela vai lidar com isso, mas vai sentir-se traída. Ela quebrou o protocolo ao convidar a Meghan para o Natal em Sandringham antes de estarem casados, e o casal acabou com uma maravilhosa casa no meio de Windsor Great. Alguns deverão questionar: o que mais eles queriam?", afirmou o autor real Phil Dampier ao The Telegraph.

Importa notar que o processo começou depois do jornal ter publicado uma carta privada que Meghan enviou ao pai, Thomas Markle.

