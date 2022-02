A rainha Isabel II irá regressar ao trabalho amanhã (14 de fevereiro) depois de terem vindo a público notícias de que o filho, o príncipe Carlos, testou positivo pela segunda vez à Covid-19 na semana passada.

A monarca britânica, por seu turno, testou negativo ao coronavírus e não tem apresentado sintomas, contudo continuará a ser "vigiada e testada" ao longo dos próximos dias.

Fontes revelaram ao jornal The Sun que Isabel II tem vários eventos marcados, incluindo videochamadas com embaixadores que serão conduzidas a partir do Castelo de Windsor.

Leia Também: Príncipe Carlos testa positivo à Covid-19 pela segunda vez