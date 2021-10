A rainha Isabel II está oficialmente de regresso a Inglaterra depois de uma longa temporada na Escócia.

A monarca, de 95 anos, viajou para Balmoral a 23 de julho para as tradicionais férias de verão, que este ano foram as primeiras sem a companhia do marido, príncipe Filipe, que morreu em abril.

No passado sábado, Isabel II presidiu à de abertura da sexta sessão do Parlamento Escocês e a cerimónia foi palco de um momento único. A rainha falou do companheiro pela primeira vez desde a sua morte.

Terminada a cerimónia, regressou ao Castelo de Windsor, em Inglaterra, onde passará agora os próximos meses. O seu regresso será, com certeza, marcado de muita felicidade, uma vez que a monarca vai conhecer a 12.ª bisneta, Sienna, filha da princesa Beatrice.

Leia Também: Rainha Isabel II fala pela 1.ª vez do marido desde a sua morte