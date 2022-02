A rainha Isabel II acaba de lançar a sua própria marca de ketchup. De acordo com o The Sun, este é um molho "à base de tomate ideal para o pequeno almoço ou a qualquer hora do dia", e é "aromatizado com tâmaras, sumo de maçã e especiarias".

Além disso, há também outro molho, 'Sandringham Brown Sauce', que é embalado com vinagre e especiarias".

O valor? Custa 6,99 libras, mais de oito euros, por cada frasco.

© Reprodução Daily Mail - BAV MEDIA

De acordo com o Daily Mail, a monarca é fã de peixe e batatas fritas, prato que encomenda de um estabelecimento local quando está hospedada no castelo de Balmoral, em Aberdeenshire, na Escócia. Uma refeição que é acompanhada de ketchup.

A rainha tem um chef que lhe prepara os pratos diários enquanto está na propriedade escocesa, mas "ocasionalmente delicia-se com peixe e batatas fritas quando está em Balmoral", como contou uma fonte em 2019.

O ex-chef de Isabel II, Darren McGrady, também disse anteriormente que a rainha gosta de comer hambúrgueres, com ketchup, mas nunca entre duas fatias de pão.

A People recorda ainda que em 2020 o Palácio de Buckingham lançou a sua própria marca de gin, com muitos ingredientes vindos do quintal da casa da rainha Isabel II, em Londres.

No ano passado, recorda também a revista, a rainha aprovou a venda de uma variedade de cervejas fabricadas a partir de plantas cultivadas na sua propriedade em Sandringham.

