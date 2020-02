Com 93 anos e 68 de reinado, a rainha Isabel II é uma das figuras mais emblemáticas do mundo e continua a surpreender pelas curiosidades que vêm a público. A mais recente foi que já usou aparelho.

De acordo com a revista People, a monarca visitou os centros de medicina dentária Royal National ENT e Eastman e mostrou-se solidária com as crianças que estão a realizar o mesmo processo, isto porque também já se submeteu e considera que "vale a pena".

"Usei aparelho. Felizmente foi há muito tempo. Acho que no final vale a pena", afirmou.

