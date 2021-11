A rainha Isabel II continua a manter viva a memória do marido, o príncipe Filipe, mesmo não deixando de cumprir a sua agenda real.

Num novo vídeo protagonizado pela monarca britânica, onde esta chama a atenção para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na defesa do ambiente, Isabel II aparece com um alfinete de peito cujo significado não passou despercebido.

O alfinete, evidencia a imprensa internacional, era em forma de borboleta. Alguns especialistas lançaram a hipótese de que o símbolo do acessório significaria o renascimento da rainha, quase sete meses depois de perder o seu companheiro.

Para além disso, revela a revista People, o diamante do acessório foi um presente de casamento da condessa de Onslow.

Neste sentido foi ainda lembrado um retrato do duque de Edimburgo no qual surge rodeado de borboletas durante uma visita a um grupo de conservação no México, que aparece em cima da secretária de Isabel II.

Contactada pela revista, a Casa Real revelou que a monarca não teve nenhum objetivo específico ao usar o acessório, ainda assim, a peça não deixa de ser marcante.

