A família real britânica celebrou à chegada do ano de 2020 com uma imagem única onde a rainha Isabel II posa ao lado das três gerações de herdeiros ao trono.

Isabel II surge na imagem ao lado do filho mais velho, Carlos, do neto, William, e do bisneto, George.

"Para marcar o início de uma nova década, foi divulgado um retrato da nossa majestade, a rainha com o príncipe de Gales, o duque de Cambridge e príncipe George. O retrato foi tirado por Ranald Mackechnie na Sala do Trono no Palácio de Buckingham", anunciou a família real ao divulgar o retrato.