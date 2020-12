Este ano, as tradicionais celebrações de Natal no seio da família real britânica irão sofrer uma série de mudanças devido à pandemia. Uma vez que não é seguro juntar grandes grupos, a rainha Isabel II não poderá realizar as típicas comemorações em Sandringham, para onde se desloca sua majestade e ainda todos os netos para passarem umas férias.

Em vez disto, a rainha irá escolher determinados membros da família para a ocasião. O príncipe William e Kate Middleton deverão, desta forma, ficar de fora por causa dos filhos, que estando na escola acarretam um maior risco.

"Eles vão resolver isso entre eles, será sobretudo uma questão de praticidade", afirmou uma fonte ao Daily Telegraph.

Aliás, como já tinha sido noticiado pelo The Express, as preocupações com a segurança da monarca são de tal forma grandes que até os seus trabalhadores estão isolados das próprias famílias.

