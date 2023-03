A rainha Camilla recebeu notícias no mínimo tristes. Conforme avança a revista Hello, o cunhado da monarca morreu.

Trata-se do empresário Simon Elliot, de 82 anos - que era casado há mais de 50 anos com a irmã mais nova de Camilla, Annabel.

A publicação nota que Camilla e Simon eram amigos próximos. O empresário chegou a ser convidado para se encontrar com Carlos e Camilla na sua lua de mel, em 2005, e acompanhou-a na antestreia de No Time To Die, em 2021.

