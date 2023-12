A rainha Camilla cumpriu uma tradição natalícia esta quarta-feira, 6 de dezembro, ao convidar crianças para decorar a árvore de Natal na Clarence House.

As crianças, note-se, são apoiadas pelo trabalho solidário das instituições Helen & Douglas House e Roald Dahl's Marvellous Children's Charity.

Os mais pequenos contaram ainda com diversas surpresas, nomeadamente guloseimas e momentos musicais.

Veja as imagens do evento no vídeo de seguida:

