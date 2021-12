Esta quinta-feira, 2 de dezembro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Rafael, ex-concorrente do 'Big Brother' com quem teve algumas quezílias. Abordando precisamente o assunto, o apresentador questionou o convidado:

"Chamar-lhe machista foi complicado?".

"Foi o pior que me podia ter feito, realmente, sem dúvida. É uma coisa que me toca muito mesmo. É uma palavra que tem muito peso naquilo que é, seja por palavras ou por atitudes", confessou Rafael.

"Coisa que nunca fiz e ficou provado dentro da casa. De toda a gente lá da casa quem tratava das mulheres era eu, sinceramente. Dei todo o meu apoio, carinho, dei tudo o que tinha", notou.

Goucha justificou a sua avaliação com os termos que Rafael usou na altura, nomeadamente quando se referiu à mãe e à irmã como as "criadas lá de casa".

