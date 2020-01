Barack Obama aproveitou da melhor forma as suas férias no Havai. Conforme evidencia a imprensa internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos foi 'apanhado' pelos paparazzi a fazer paddle, uma atividade cada vez mais popular entre os amantes do mar.

Aos 58 anos de idade Obama mostra assim estar saudável e bem-disposto. O mesmo tem-se feito acompanhar pela mulher, Michelle, bem como as filhas, Sasha e Malia.

Veja a imagem de seguida.

[Barack Obama a desfrutar das férias]© Reprodução/RevistaQuem/The Grosby Group