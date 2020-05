Aos 48 anos, João Pinto prepara-se para ser pai pela quinta vez. A grande novidade tinha sido anunciada em fevereiro deste ano, quando o antigo jogador de futebol esteve no programa 'Depois Vai-se a Ver e Nada', da RTP, mas até ao momento o sexo do bebé continuava a aguardar confirmação.

Porém, uma visita à Ecox 5D confirmou o sexo do bebé aos papás e levou a que a grande novidade fosse partilhada com os seguidores.

"Recebemos a mamã Ângela Galvão e o papá João Pinto. Uma bebé super malandreca, mas que nos permitiu registar este momento tão especial. Obrigada pela confiança", escreveu a marca, confirmando desta forma a chegada de uma menina.

Recorde-se que João Pinto prepara-se igualmente para receber a chegada de mais um neto durante os próximos meses. Diana, de 28 anos, fruto do casamento com Carla Baia, está grávida de um menino. Fruto do seu primeiro casamento, João Vieira Pinto é ainda pai de Tiago, de 31 anos. Já da relação com Marisa Cruz resultaram João, de 13 anos, e Diogo, de 10.

