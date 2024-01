Quim Barreiros é a mais recente figura pública a juntar-se à onda de reações motivadas pela campanha publicitária da IKEA Portugal que faz alusão à situação política do país.

O cantor publicou nas stories do Instagram uma simples imagem com a frase: "Todos sabem que o melhor sítio para o guardar é na garagem da vizinha".

Vale lembrar que a provocação é uma clara resposta aos outdoors da marca sueca que mostram uma fotografia de uma estante com as frases "boa para guardar livros" e "ou 75.800", recordando o montante que foi encontrado durante as buscas realizadas na residência oficial do primeiro-ministro, em novembro passado.



© Instagram/Quim Barreiros