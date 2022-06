Um homem foi detido no passado domingo por passar as barreiras da casa da rainha Isabel II, em Londres, mais precisamente no Palácio de Buckingham.

Connor Attridge, de 28 anos, terá passado o portão que dá acesso a carros autorizados.

Conforme descreve a revista Hello!, o indivíduo conseguiu avançar entre três a cinco metros em solo real, depois de se ter recusado a ouvir um dos membros do staff.

Esta terça-feira, 31 de maio, Connor esteve presente a tribunal por causa do sucedido.

“Queria entrar. Queria ver a rainha”, justificou.

O advogado do arguido notou que Attridge tem problemas de ordem mental, garantindo que a transgressão não foi intencional.

A próxima audiência do caso acontecerá a 28 de junho. O arguido ficou em liberdade sob o pagamento de uma fiança e a proibição de regressar a Londres, à exceção de quando for para ir a tribunal.

