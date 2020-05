Os atores que se encontram neste momento a produzir as novelas das estações portuguesas estão a regressar ao trabalho aos poucos, como têm vindo a anunciar nas redes sociais.

Antes de o fazerem, as produtoras testaram todos os artistas para a Covid-19 e não dispensam as medidas de proteção por causa da pandemia do novo coronavírus.

Sara Barradas, Inês Herédia e Filipe Vargas foram alguns dos atores que já regressaram ao trabalho, momento que ambos fizeram questão de partilhar com os fãs.

"Estamos de volta", escreveu o ator na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram.

Por sua vez, Inês Herédia partilhou a mesma imagem e disse: "Parece-me evidente que a nossa felicidade em voltar ao trabalho é muito equiparada à de uma criança na manhã de Natal. We’re Back (Estamos de volta)".

Já Sara Barradas publicou um conjunto de três fotografias, do mesmo momento, mostrando-se também feliz por voltar ao trabalho.

Leia Também: Sara Matos e Diogo Valsassina prontos para voltar a gravar