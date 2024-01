Depois de Manuel Luís Goucha se ter metido com Cristina Ferreira em direto no 'Dois às 10', tendo comentado os rumores de romance da apresentadora, o rosto das tardes da TVI voltou a brincar com a colega e amiga.

Cristina gravou um vídeo - nos bastidores - onde aparece com Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Ruben Rua, e o momento acabou com o rosto das tardes da TVI a brincar: "Quem é que se vai casar, quem é que se vai casar?". A apresentadora terminou logo o vídeo. Veja na galeria.

De recordar que Cristina Ferreira tem estado em destaque na imprensa cor de rosa por causa da especulações de que namora com João Monteiro, irmão do vencedor do 'Big Brother 2023' Francisco Monteiro.

